«Turn-Oma» aus Halle: Weltweit älteste Turnerin Johanna Quaas wird 100 Jahre alt

Bewegen und gesellig sein: Für die «Turn-Oma» aus Halle ist das das Geheimnis für ein langes Leben. Im Kreise ihrer Liebsten kann sie nun auf zehn Jahrzehnte zurückschauen.
Halle - Die laut Guinness-Buch der Rekorde älteste Turnerin der Welt, Johanna Quaas, wird heute 100 Jahre alt. Zu ihrem ganz besonderen Ehrentag wartet die "Turn-Oma" in ihrer Wohnung in Halle mit Kaffee und Gebäck auf all die, die gratulieren wollen. "Ich bin froh, dass ich immer noch so mitmischen kann", sagt das Geburtstagskind im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Das Guinness-Buch hatte Quaas 2013 aufgenommen.