Im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfests in Leipzig (28. Mai – 1. Juni 2025) findet vom 26. bis zum 31. Mai 2025 die diesjährige Turn-Europameisterschaft auf dem Messegelände in Leipzig statt. Wann welche Wettkämpfe ausgetragen werden, wer für das deutsche Team startet und welche Neuerungen es gibt, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Der Zeitplan: Wann die Wettkämpfe stattfinden

26. Mai: Qualifikation Frauen & Team Finale

11:00 Uhr: Bulgarien, Belgien, Slowakei, Georgien, Aserbaidschan, Israel

12:30 Uhr: Ukraine, Dänemark, Slowenien, Schweden, Lettland, Kroatien, Finnland, Niederlande

15:30 Uhr: Ungarn, Portugal, Island, Spanien, Tschechien, Serbien, Griechenland, Österreich, Luxemburg, Lichtenstein, Norwegen

18:00 Uhr: Frankreich, Großbritannien, Türkei, Italien, Schweiz, Deutschland, Rumänien, Polen

27. Mai: Qualifikation Männer & Team Finale

10:00 Uhr: Zypern, Bulgarien, Belgien, Finnland, Georgien, Aserbaidschan, Island

14:00 Uhr: Niederlande, Slowenien, Polen, Dänemark, Portugal, Rumänien, Schweden, Österreich, Frankreich, Litauen, Albanien, Luxemburg, Israel, Tschechien, Griechenland

17:30 Uhr: Spanien, Türkei, Großbritannien, Ungarn, Deutschland, Armenien, Kroatien, Ukraine, Schweiz, Norwegen, Slowakei, Serbien, Italien

28. Mai:

Mixed Team Finale: 17:00 Uhr

29. Mai:

Mehrkampffinale Frauen: 14:00 Uhr

Mehrkampffinale Männer: 18:30 Uhr

30. Mai: Gerätefinale I

Boden (Männer), Sprung (Frauen), Pauschenpferd, Stufenbarren, Ringe: 16:00 Uhr

31. Mai: Gerätefinale II

Sprung (Männer), Schwebebalken, Barren, Boden (Frauen), Reck: 13:00 Uhr

Neu: Mixed-Wettkampf feiert Premiere

Beim Mixed-Wettkampf treten die beiden besten Athleten eines Landes – der beste Mann und die beste Frau – als Duo gegeneinander an und kämpfen gemeinsam um den Titel des „Europameisters im Mixed Team“.

Wo kann man die Turn-WM im TV mitverfolgen?

Der MDR zeigt fast alle Wettkämpfe im Livestream auf sport-im-osten.de, in der App oder in der ARD Mediathek. Gesendet werden alle Finals bis auf die Qualifikationen mit Team Finale. Hier werden lediglich die Subdivisions mit deutscher Beteiligung übertragen:

Qualifikation Frauen & Team Finale: Übertragung ab 18 Uhr

Übertragung ab 18 Uhr Qualifikation Männer & Team Finale: Übertragung ab 17:30 Uhr

Das deutsche Team: Diese Turner sind für die EM 2025 nominiert

Das Team der Frauen:

Helen Kevric

Karina Schönmaier

Silja Stöhr

Janoah Müller

Lea Quaas

Das Team der Männer:

Nils Dunkel

Timo Eder

Milan Hosseini

Dario Sissakis

Andreas Toba

Turn-EM 2024: Die Medaillengewinner vom letzten Jahr

Frauen

Team Finale: Italien (Gold), Großbritannien (Silber), Frankreich (Bronze)

Italien (Gold), Großbritannien (Silber), Frankreich (Bronze) Mehrkampf: Manila Esposito, Italien (Gold), Alice D’amato, Italien (Silber), Alice Kinsella, Großbritannien (Bronze)

Manila Esposito, Italien (Gold), Alice D’amato, Italien (Silber), Alice Kinsella, Großbritannien (Bronze) Sprung : Coline Devillard, Frankreich (Gold), Walentina Georgiewa, Bulgarien (Silber), Ming van Eijken, Frankreich (Bronze)

: Coline Devillard, Frankreich (Gold), Walentina Georgiewa, Bulgarien (Silber), Ming van Eijken, Frankreich (Bronze) Stufenbarren : Alice D’amato, Italien (Gold), Elisa Iorio, Italien (Silber), GeorgiaMae Fenton, Großbritannien (Bronze)

: Alice D’amato, Italien (Gold), Elisa Iorio, Italien (Silber), GeorgiaMae Fenton, Großbritannien (Bronze) Schwebebalken : Manila Esposito, Italien (Gold), Sabrina ManecaVoinea, Rumänien (Silber), Marin Boyer, Frankreich (Bronze)

: Manila Esposito, Italien (Gold), Sabrina ManecaVoinea, Rumänien (Silber), Marin Boyer, Frankreich (Bronze) Boden: Manila Esposito, Italien (Gold), Sabrina ManecaVoinea, Rumänien (Silber), Angela Andreoli, Italien (Bronze)

Männer

Team Finale: Ukraine (Gold), Großbritannien (Silber), Italien (Bronze)

Ukraine (Gold), Großbritannien (Silber), Italien (Bronze) Mehrkampf : Marios Georgiou, Zypern (Gold), Oleh Wernjajew, Ukraine (Silber), Yumin Abbadini, Italien (Bronze)

: Marios Georgiou, Zypern (Gold), Oleh Wernjajew, Ukraine (Silber), Yumin Abbadini, Italien (Bronze) Boden : Luke Whitehouse, Großbritannien (Gold), Artem Dolgopyat, Israel (Silber), Krisztofer Mészáros, Ungarn (Bronze)

: Luke Whitehouse, Großbritannien (Gold), Artem Dolgopyat, Israel (Silber), Krisztofer Mészáros, Ungarn (Bronze) Pauschenpferd : Rhys McClenaghan, Irland (Gold), Loran de Munck, Frankreich (Silber), Marios Georgiou, Zypern (Bronze)

: Rhys McClenaghan, Irland (Gold), Loran de Munck, Frankreich (Silber), Marios Georgiou, Zypern (Bronze) Ringe : Eleftherios Petrounias, Griechenland (Gold), Nikita Simonov, Aserbaidschan (Silber), Adem Asil, Türkei (Bronze)

: Eleftherios Petrounias, Griechenland (Gold), Nikita Simonov, Aserbaidschan (Silber), Adem Asil, Türkei (Bronze) Sprung : Jake Jarman, Großbritannien (Gold), Artur Dawtjan, Armenien (Silber), Nasar Tschepurnyj, Ukraine (Bronze)

: Jake Jarman, Großbritannien (Gold), Artur Dawtjan, Armenien (Silber), Nasar Tschepurnyj, Ukraine (Bronze) Barren : Illja Kowtun, Ukraine (Gold), Marios Georgiou, Zypern (Silber), Noe Seifert, Schweiz (Bronze)

: Illja Kowtun, Ukraine (Gold), Marios Georgiou, Zypern (Silber), Noe Seifert, Schweiz (Bronze) Reck: Illja Kowtun, Ukraine (Gold), Robert Tvorogal, Litauen (Silber), Marios Georgiou, Zypern (Bronze)

Letzter Auftritt für Toba: Nach der EM ist Schluss

Für Andreas Toba wird es in Leipzig besonders emotional: Der 34-Jährige beendet nach der EM in Leipzig seine Karriere in der Nationalmannschaft. Toba war bei 4 Olympischen Spielen, 7 Weltmeisterschaften und 10 Europameisterschaften mit dabei und war jahrelang ein wichtiger Bestandteil des deutschen Teams. Zu seinen größten Erfolgen gehört der Vize-Europameistertitel am Reck 2021 in Basel.