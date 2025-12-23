Turmbläser in Stuttgart: Morgens um 8.45 Uhr auf dem Turm der Stiftskirche – Konzert in 61 Metern Höhe

Es ist die vielleicht älteste Tradition Stuttgarts: Seit über 400 Jahren spielen Turmbläser unter der Woche auf dem Westturm der Stuttgarter Stiftskirche. Wir sind mit hochgestiegen.
Die Stadt wirkt friedlich an diesem Morgen. Die Buden des Weihnachtsmarkts sind noch geschlossen, die Königstraße ist relativ leer. Keine Massen, nur einzelne Fußgänger auf dem Weg zur Arbeit. Darüber die Sonne, deren Strahlen sich durch den Nebel und über den Kesselrand schieben und die Konturen der Stadt goldgelb erscheinen lassen. Einzig die Geräusche der Baustelle an der Ecke Schul- und Königstraße stören das Bild. Doch auch sie sollen bald übertönt werden.