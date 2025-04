Turbulenzen beim TC Bernhausen: Das Tennismärchen endet im großen Streit

Eiskunstlauf auf der Waldau Eis, Eleganz und Vitamin C: die United Angels auf WM-Mission

Als eines der besten Synchron-Eiskunstlaufteams in Deutschland haben sich die Waldau-Athletinnen für die Titelkämpfe in Helsinki qualifiziert. Wie aus Einzelkämpferinnen ein Team wird und was zuhause in Degerloch stört.