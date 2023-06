1 Am Klinikum Stuttgart – hier das Katharinenhospital – wird eng mit dem Roten Kreuz zusammengearbeitet. Foto: 7aktuell/Daniel Jüptner

Die Turbulenzen beim Deutschen Roten Kreuz in Stuttgart, die durch Recherchen der Stuttgarter Zeitung öffentlich wurden, haben erste Konsequenzen. Ein Führungsmitglied des DRK-Kreisverbands, das wegen privater Coronageschäfte und seines internen Umgangstons in die Kritik geraten war, hat seinen Rücktritt aus dem Präsidium erklärt. Ein weiterer Präside, der hauptberuflich als Oberarzt am Klinikum Stuttgart tätig ist, hat einen Verweis darauf von der Webseite der gemeinsamen Firma gestrichen. Zugleich will der Kreisverband nun Richtlinien für Compliance, also Regeltreue, erarbeiten; hier habe sich Handlungsbedarf gezeigt, teilte eine Sprecherin mit.