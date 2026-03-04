Turbulenzen beim Bezirksligisten: Der TSV Münchingen hofft auf die Rückkehr der Abtrünnigen

Beim Fußball-Bezirksligisten sind die Wogen noch nicht geglättet: Nachdem zahlreiche Spieler im Ärger zurückgetreten sind, öffnet der Club jedoch seine Tür einen Spalt weit.
Antonio di Matteo hat plötzlich ziemlich viel Freizeit. Bislang standen in seinem Wochenplan mehrere Trainingseinheiten auf dem Platz des TSV Münchingen sowie ein Spiel am Sonntag – doch das ist für den 30-Jährigen Vergangenheit wie schneereiche Winter in Deutschland. Antonio di Matteo hat wie 20 seiner Teamkollegen seinen Abschied aus Münchingen erklärt, nachdem der Verein Trainer Sahin Üste wenig konziliant den Stuhl vors Sportgelände gestellt hatte. „Unter diesen Voraussetzungen geht es für mich nicht weiter“, betont er.