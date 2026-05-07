Turbulenter Auftakt der ESC-Zeit in Wien: Nach Koffer-Panne plagen Sarah Engels nun gesundheitliche Probleme

Sängerin Sarah Engels hat ihren Koffer mit sämtlichen Bühnenoutfits für den Eurovision Song Contest in Wien wieder. Die Freude darüber scheint jedoch nur kurz zu währen. Denn am Donnerstagmittag meldete sie sich plötzlich mit einem beunruhigenden Posting zu ihrer Gesundheit.

Nachdem Sarah Engels (33) nach ihrer Landung am Mittwoch in Wien zunächst ohne ihren Koffer ins Hotel reisen musste, gibt es jetzt Entwarnung. Wie RTL am Donnerstagmittag berichtete, ist das verlorene Gepäckstück inzwischen wieder aufgetaucht. Dafür hat die Sängerin schon wieder ein neues Problem.

Eurowings wünscht Sarah Engels viel Erfolg Laut des Kölner Privatsenders hat Eurowings den Koffer heute an die deutsche ESC-Hoffnung übergeben. Dazu wird eine Sprecherin der Fluggesellschaft mit den Worten zitiert: "Gleichzeitig bedauern wir sehr, dass sie zunächst ohne ihr Gepäck angekommen ist. Uns ist bewusst, dass eine solche Situation - insbesondere vor einem wichtigen Auftritt - ärgerlich ist. Der Koffer konnte jedoch schnell lokalisiert und nach Wien gebracht werden." Man freue sich sehr, "dass sich die Situation zeitnah lösen ließ", und wünsche "Sarah Engels für ihren Auftritt in Wien viel Erfolg".

Zuvor hatte Engels nach ihrer Ankunft in der österreichischen Hauptstadt vermeldet, dass die Fluggesellschaft ihren Koffer "mit sämtlichen Kostümen und Outfits für den Eurovision nicht mehr" finde. "Also wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel."

Sarah Engels will sich behandeln lassen: "Schwarz vor Augen"

Das wird nun nicht nötig sein. Doch kaum ist die Koffer-Panne behoben, gibt es schon das nächste Problem: Die "Fire"-Interpretin plagen nun gesundheitliche Probleme, wie sie wenige Stunden vor ihrer ersten Probe in einer Instagram-Story mitteilte. "Mir ist gerade ganz schwarz vor Augen." Deshalb bat sie ihre Follower um Mithilfe: "Suche eine Physio oder Chiropraktiker in Wien." Dazu teilte die 33-Jährige ein Bild von einer Packung Wärmepflastern und einer Flasche Muskel- und Gelenkfluid.

Eigentlich soll die einstige "DSDS"-Zweite heute ab 15 Uhr zum ersten Mal für eine Probe auf der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle stehen. Der zweite Durchlauf ist am 9. Mai zur gleichen Uhrzeit vorgesehen. Danach stehen noch etliche weitere Termine für Engels in Wien an, bis die Shows starten: Die beiden Halbfinals werden am Dienstag, 12. Mai, und Donnerstag, 14. Mai, live ausgetragen, das große ESC-Finale folgt am Samstag, 16. Mai.