Turbulenter Auftakt der ESC-Zeit in Wien: Nach Koffer-Panne plagen Sarah Engels nun gesundheitliche Probleme

Sängerin Sarah Engels hat ihren Koffer mit sämtlichen Bühnenoutfits für den Eurovision Song Contest in Wien wieder. Die Freude darüber scheint jedoch nur kurz zu währen. Denn am Donnerstagmittag meldete sie sich plötzlich mit einem beunruhigenden Posting zu ihrer Gesundheit.
Nachdem Sarah Engels (33) nach ihrer Landung am Mittwoch in Wien zunächst ohne ihren Koffer ins Hotel reisen musste, gibt es jetzt Entwarnung. Wie RTL am Donnerstagmittag berichtete, ist das verlorene Gepäckstück inzwischen wieder aufgetaucht. Dafür hat die Sängerin schon wieder ein neues Problem.