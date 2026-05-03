Hat sich Yvonne Woelke von Peter Klein getrennt? Sie "möchte allein sein" und schwärmt schon von neuen potenziellen Traummännern. Er hat derweil offenbar noch nicht die Hoffnung aufgegeben, besagter Traummann zu sein.
Den Beziehungsstatus "Es ist kompliziert" kennen Yvonne Woelke (46) und Peter Klein (59) wohl nur zu gut. Doch jetzt lassen Aussagen der 46-Jährigen vermuten, dass ihre Liebe zu Klein komplett erloschen sein könnte. Im Rahmen eines Bühnenauftritts in Gelsenkirchen verriet Woelke der "Bild", derzeit keinerlei Frühlingsgefühle zu verspüren. Im Gegenteil, "bei mir ist gerade tote Hose", gab sie zu.