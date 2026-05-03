Hat sich Yvonne Woelke von Peter Klein getrennt? Sie "möchte allein sein" und schwärmt schon von neuen potenziellen Traummännern. Er hat derweil offenbar noch nicht die Hoffnung aufgegeben, besagter Traummann zu sein.

Den Beziehungsstatus "Es ist kompliziert" kennen Yvonne Woelke (46) und Peter Klein (59) wohl nur zu gut. Doch jetzt lassen Aussagen der 46-Jährigen vermuten, dass ihre Liebe zu Klein komplett erloschen sein könnte. Im Rahmen eines Bühnenauftritts in Gelsenkirchen verriet Woelke der "Bild", derzeit keinerlei Frühlingsgefühle zu verspüren. Im Gegenteil, "bei mir ist gerade tote Hose", gab sie zu.

Dann die Aussage, die auf eine mögliche Trennung von Peter Klein hindeutet: "Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein." Darüber, wie sich ein potenzieller Traummann ihr gegenüber zu verhalten habe, gab sie dennoch Auskunft. Der müsse "mit beiden Beinen im Job stehen, mehr Geld verdienen als ich, mich verwöhnen, mir Geschenke machen und mich überraschen". Zumindest letztgenannte Qualität legte Klein kurz darauf an den Tag - allerdings wohl nicht im Sinne von Woelke.

Bei Peter Klein klingt es weniger dramatisch

Offenbar spontan tauchte Peter Klein bei ihrem Gesangsauftritt auf, machte vom Publikum aus Fotos. Aus seiner Perspektive klang alles nicht so endgültig wie bei Woelke. "Es ist momentan kompliziert. Die Entfernung ist sehr groß", gab er gegenüber dem Blatt zu Protokoll. Er hat sich Mallorca als Lebensmittelpunkt ausgesucht, Woelke pendelt derweil zwischen Hamburg und Berlin. Wie die beiden nach dem Auftritt verblieben sind, ist nicht verbrieft.

Seit dem "Dschungel-Skandal" aus dem Jahr 2023, als sich Klein und Woelke als jeweilige Begleitung eines Dschungelcamp-Teilnehmers angeblich verboten nahe gekommen sein sollen, sorgen die beiden für Schlagzeilen. Im November des Folgejahres machten sie dann tatsächlich ihre Beziehung öffentlich und bekundeten, "dass es doch mehr ist als nur Freundschaft". Als Paar zogen sie daraufhin in das TV-Format "Forsthaus Rampensau Germany".