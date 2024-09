Tunnelpläne der Bahn auf den Fildern: Kritik am Pfaffensteigtunnel nur verhalten

Kritik am Pfaffensteigtunnel nur verhalten

1 Geht der Tunnelbau – hier ein Archivbild aus der Bauphase des Fildertunnels – auf den Fildern weiter? Foto: Lichtgut//Achim Zweygarth

Auf den Fildern könnte einer der längsten Eisenbahntunnel Deutschlands entstehen. Im Genehmigungsverfahren für den Paffensteigtunnel konnten sich nun Kritiker zu Wort melden – was überraschend zurückhaltend geschehen ist.











Kommt er oder bleibt er bloß eine planerische Fiktion: Am Paffensteigtunnel – benannt nach dem Gewann in dem er bei Böblingen enden soll – scheiden sich weiterhin die Geister. Die Bahn jedenfalls verfolgt die Pläne für den rund elf Kilometer langen Tunnel, der die Gäubahnstrecke bei Böblingen mit dem neuen Fern- und Regionalbahnhof am Flughafen verbinden soll, mit Nachdruck.