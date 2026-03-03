Tunnelbrand: Feuer und Rauch in Autobahn-Tunnel entlang der A81

In einem Autobahntunnel bricht ein Feuer aus. Polizei und Feuerwehr rasen mit Blaulicht zur Autobahn 81. Was das für den Autoverkehr bedeutet.
Leonberg - In einem vielbefahrenen Tunnel entlang der Autobahn 81 westlich von Stuttgart ist ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei fing der Anhänger eines Lastwagens nahe Leonberg Feuer. Die Ursache sei unklar. Der Anhänger ist mutmaßlich mit Elektrogeräten beladen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. "Es befinden sich keine Personen mehr im Tunnel", sagte eine Polizeisprecherin in Ludwigsburg.