Tunnelbohrer in Backnang: 45-Tonnen-Koloss wird nach der Frau des Oberbürgermeisters benannt

Waiblingen 70-Jähriger zwingt Zugführerin zur Notbremsung

Weil sie bei der Einfahrt in den Bahnhof Neustadt-Hohenacker in Waiblingen einen Mann auf den Gleisen bemerkt hat, musste eine Zugführerin ihre S-Bahn voll abbremsen. Warum sich der Mann in Gefahr begeben hat, lesen Sie hier.