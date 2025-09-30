Tunnel im Nordosten von Stuttgart: CDU macht sich für „Grünen Tunnel“ stark

Nach einer Podiumsdebatte steht zwischen CDU und Grünen eine harte verkehrspolitische Front: Ist der Plan eines Straßentunnels im Nordosten der Region nun Vision oder Sackgasse?
Die CDU klar dafür, der grüne Landesverkehrsminister energisch dagegen: Eine in Kooperation mit unserer Zeitung organisierte Podiumsdiskussion des VfB Stuttgart unter dem Motto „Wirtschaftarena – was die Region bewegt“ hat bei einem der umstrittensten regionalen Straßenverkehrsprojekte der vergangenen fünf Jahrzehnte in dieser Woche harte Fronten aufgezeigt. Sie werden den kommenden Landtagswahlkampf begleiten.