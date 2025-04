Tuning-Treffen in Stuttgart-Degerloch: Was hat die Polizei am Car-Friday unterm Fernsehturm entdeckt?

Was hat die Polizei am Car-Friday unterm Fernsehturm entdeckt?

1 Die Polizei schaut genau hin. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Beim großen Tuningtreffen auf der Waldau sucht die Polizei nach unerlaubten Umbauten. Die Fachleute haben dabei offenbar ein gutes Gespür, wie die Beanstandungsquote zeigt.











Der Karfreitag hat sich als Tag des Saisonstarts für die Autotuner-Szene etabliert. In der Szene spricht man auch vom Car-Friday. Da beim Tuning mitunter auch Eingriffe in die Fahrzeugtechnik vorgenommen werden, welche die Fahrsicherheit des Autos beeinträchtigen können, oder auch Umbauten, die das Auto zu laut machen, hat die Polizei ein Auge auf die Szene. So auch in diesem Jahr am Karfreitag, beim Car-Friday-Treffen auf dem Parkplatz nahe dem Fernsehturm auf der Waldau bei Degerloch.