Ein Spieler des SV Magstadt soll bei einer Kreisliga-Partie gegen den KSC Sindelfingen rassistisch beleidigt worden sein. Nach dem Spiel auf dem Kunstrasenplatz am Floschenstadion in Sindelfingen am Sonntagnachmittag kam es offenbar zu Tumulten. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Volksverhetzung, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere Tatverdächtige.