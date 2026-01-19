Kurz vor dem Ende droht im Afrika-Cup-Finale wegen Tumulten nach einer Schiedsrichter-Entscheidung der Abbruch. FIFA-Präsident Gianni Infantino fordert Konsequenzen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Vorfälle im Afrika-Cup-Endspiel als „inakzeptabel“ bezeichnet. „Wir verurteilen das Verhalten einiger „Fans“ sowie einiger senegalesischer Spieler und Mitglieder des Trainerstabs aufs Schärfste. Es ist inakzeptabel, das Spielfeld auf diese Weise zu verlassen, und Gewalt darf in unserem Sport nicht toleriert werden“, sagte der Schweizer.

FIFA-Präsident Gianni Infantino (rechts) mit dem Marokkaner Brahim Díaz, der den Elfmeter verschossen hatte. Foto: AFP

„Wir müssen die Entscheidungen der Schiedsrichter auf und neben dem Spielfeld stets respektieren“, meinte Infantino. Alles andere würde das Wesen des Fußballs gefährden. Die unschönen Szenen müssten verurteilt werden und dürften sich niemals wiederholen. „So etwas hat im Fußball nichts zu suchen“, meinte Infantino. Er erwarte, dass die zuständigen Disziplinargremien des afrikanischen Fußball-Verbandes CAF die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.