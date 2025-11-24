Tumulte bei Polizeieinsatz: Sieben Festnahmen nach Hühnerschlachtung – Polizist mit Messer bedroht

1 Sieben Personen sind im Landkreis Waldshut festgenommen worden, nachdem die Polizei zu einer Hühnerschlachtung in einem Hinterhof gerufen worden war (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Weil Hühner wohl nicht tierschutzgerecht geschlachtet werden sollten, rückte die Polizei an - es kam zum Tumult mit Mitgliedern einer Großfamilie. Nicht für alle Hühner ging es gut aus.











Sieben Personen sind im Landkreis Waldshut festgenommen worden, nachdem die Polizei zu einer Hühnerschlachtung in einem Hinterhof gerufen worden war. Die anwesenden Mitglieder einer Großfamilie waren „vom Erscheinen der Polizei wenig begeistert“ und es entstanden am Sonntagmittag in Bad Säckingen „tumultartige Szenen“, wie es in einer Polizeimitteilung heißt. Ein Polizist sei von einer Person mit einem Messer bedroht worden.