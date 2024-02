Tumulte am Aschermittwoch in Biberach: 200 Polizisten stehen 1000 Protestierenden entgegen

Tumulte am Aschermittwoch in Biberach

1 Mit einem großen Aufgebot geht die Polizei in Biberach gegen die Störer vor der Halle vor. Foto: dpa/Silas Stein

Mehrere Hundert Einsatzkräfte halten am Mittwoch Störer vor der Biberacher Stadthalle in Schach. Dennoch wird Kritik an der Polizei laut. Das Innenministerium und das zuständige Polizeipräsidium reagieren nun.











Link kopiert



Auf der einen Seite rund 1000 Protestierende, darunter gewaltbereite Störer, auf der anderen in der Spitzenzeit 200 Einsatzkräfte der Polizei: Diese Zahlen hat das Polizeipräsidium Ulm am Donnerstagabend veröffentlicht. Mit diesem Kräfteaufgebot habe man die Stadthalle in Biberach geschützt, wo die Grünen ihren politischen Aschermittwoch abhalten wollten.