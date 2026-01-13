Tumult in Tübinger Klinik: Mann beißt zu – und würgt Polizisten bis zur Bewusstlosigkeit

Ein 49 Jahre alter Mann ist am Wochenende in einem Krankenhaus in Tübingen kaum zu bändigen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt.
Ein 49-Jähriger hat nach einem Krankenhausbesuch in Tübingen zwei Polizisten angegriffen und schwer verletzt. Der Mann war am Sonntagvormittag auf die Beamten losgegangen und hatte ihnen unter anderem gegen den Kopf geschlagen. „Einem Beamten fügte er eine massive Bisswunde zu und würgte ihn bis zur kurzfristigen Benommenheit“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.