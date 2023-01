Tumult in Stuttgarter Stadtbahn

1 Eine Fahrscheinkontrolle in einer Stuttgarter Stadtbahn führte zu einer Auseinandersetzung. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Eine Fahrscheinkontrolle in der U9 im Stuttgarter Osten endet in einer Auseinandersetzung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hilfe.















Er fuhr ohne Fahrschein, wurde erwischt und ging dann zum Angriff über: Ein 25-Jähriger hat zwei Fahrausweisprüfer bei einer Kontrolle im Stuttgarter Osten an der Stadtbahnhaltestelle Bergfriedhof leicht verletzt. Das berichtet die Polizei.

Am Mittwochmittag kam es gegen 13 Uhr in der Stadtbahn U9 Richtung Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 25-Jährigen und einem 63-jährigen Fahrausweisprüfer. Als der junge Mann in der Fahrscheinkontrolle kein gültiges Ticket vorweisen konnte, versuchte er zu flüchten. Der 63-Jährige und seine 52-jährige Kollegin konnten den Mann aber aufhalten, bis die Polizei eintraf. Dabei kam es zu einem Gerangel, wobei die beiden Prüfer leicht verletzt wurden.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Beamten der Kriminalpolizei bitten Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/ 89 905 778 zu melden.