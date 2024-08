Tumult in Leonberg: Jenseits von Anstand und Benehmen

Tumult in Leonberg

1 Lange Schlangen vor dem Leonberger Bürgeramt sind keine Seltenheit. Foto: Nathalie Mainka/StZN

Die Leute vom Bürgeramt Leonberg haben das Gepöbel einiger Besucher wirklich nicht verdient











Keine Frage: Wer in diesen Monaten ein Anliegen beim Leonberger Bürgeramt hat, braucht sehr viel Geduld. Viele sogenannte Kunden fühlen sich eher als Bittsteller. Doch das ist nicht den Mitarbeitern anzulasten, die unter großer Anspannung und unterbesetzt ihre Aufgaben erfüllen müssen – und das im Lichte der Öffentlichkeit. Die Ursachen liegen im strukturellen Bereich. Das Gepöbel, dass sich am Dienstagmorgen im Bürgeramt abgespielt hat, ist völlig unangemessen und jenseits des Mindestmaßes an Anstand und Benehmen. Das haben die Leute vom Bürgeramt wirklich nicht verdient.