Tumult in der S-Bahn: S5 von Tamm nach Feuerbach – Fahrgast geschlagen und Scheibe zerkratzt

1 Die Bundespolizei wartete beim Stopp in Feuerbach auf den Mann (Symbolbild). Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Ein 42-Jähriger hat zwischen Tamm und Feuerbach in einer S-Bahn randaliert und einen Passagier attackiert. Die Polizei entdeckte bei der Kontrolle schließlich noch mehr Fragwürdiges.











Link kopiert



Ein 42-Jähriger hat am Sonntagmittag in einer S-Bahn auf der Fahrt von Tamm nach Feuerbach gewütet und gleich mehrere Straftaten begangen. Wie die Bundespolizei mitteilt, soll der Mann gegen 13 Uhr zunächst auf Höhe des Stopps in Tamm einen anderen Fahrgast unvermittelt geschlagen und dessen Brille zerstört haben. Anschließend zückte der 42-Jährige ein Messer und zerkratzte damit eine Scheibe der S-Bahn.