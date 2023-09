FDP-Vorsitzender: AfD-Mitglieder traten in „SA-Manier“ auf

1 Die Grünen-Politikerin Ayla Cataltepe beim Betreten ihres Wahlkreisbüros in Göppingen. Foto: Grüne

Nach einem Streit und einer mutmaßlichen Körperverletzung am Rande des Stadtfests in Göppingen wird gegen Mitglieder von Grünen und der Alternative für Deutschland ermittelt. Auch die Landtagsabgeordnete der Grünen, Ayla Cataltepe, will Anzeige erstatten.











Für Wirbel im Internet und ein großes mediales Interesse sorgt die Auseinandersetzung zwischen AfD-Mitgliedern und der Grünen-Landtagsabgeordneten Ayla Cataltepe auf dem Göppinger Stadtfest. Sie soll einen Rentner bei einem Gerangel am Arm verletzt haben, nach Anzeigen ermittelt nun die Polizei in beide Richtungen. Erstmals hat sich am Dienstagnachmittag Cataltepe selbst zu den Vorwürfen geäußert.