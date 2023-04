1 Aggressionsort Rolltreppe: Aus Ärger vor einer Polizeikontrolle betätigte ein 40-Jähriger den Nothalt (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Leif-Hendrik Piechowski

Ein Mann pöbelt am Stuttgarter Hauptbahnhof gegen Beamte und löst unerlaubt den Nothalt der Rolltreppe aus. Betrunken war er nicht, wie ein Atemalkoholtest ergab.









Eigentlich hat eine Streife der Bundespolizei am Donnerstag gegen 8 Uhr einen Mann nur routinemäßig kontrollieren wollen. Doch dann sorgte der 40-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof für einen Tumult. Laut Bundespolizei reagierte er aggressiv auf die Einsatzkräfte, wollte sich zunächst nicht ausweisen, nannte hierfür aber auch keinen Grund. Nach der Kontrolle betätigte der Pöbler den Nothalt der Rolltreppen am Abgang zur unterirdischen S-Bahn-Station – scheinbar ohne ersichtlichen Grund. Glücklicherweise sei keine der Personen auf der Rolltreppe, unter denen sich auch die Einsatzkräfte befanden, durch den Vorfall verletzt worden, erklärt Bundespolizeisprecher Denis Sobek. „Wenn die Rolltreppe abrupt stoppt, besteht durchaus Verletzungsgefahr“, so der Sprecher.

Was war der Grund für die Aggression?

Der 40-Jährige wurde daraufhin zum Bundespolizeirevier gebracht. Dabei habe er die Beamten weiterhin verbal bedroht. Der Grund der Aggression ist unklar geblieben. Ein Atemalkoholtest ergab jedenfalls einen Wert von 0,0 Promille. Im polizeilichen System ist der aggressive Mann, der nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Missbrauchs von Notrufen rechnen muss, bis dato nicht bekannt gewesen.