Kaum gekauft, schon verwelkt: Frühlingsblumen machen oft nicht lange Freude. Doch das muss nicht sein. Saubere Gefäße, die richtige Schnitttechnik und ein kühler Platz fernab von Obst verlängern die Blütenpracht erheblich.
Endlich! Die Tage werden länger, und in den Blumenläden leuchten uns Tulpen, Ranunkeln und Anemonen in allen Farben entgegen. Doch oft lässt die Pracht schon nach wenigen Tagen den Kopf hängen. Um die Frische der Frühlingsboten über viele Tage hinweg zu bewahren, bedarf es einiger Maßnahmen. So unterstützt man die Vitalität der Blumen und verhindert ein vorzeitiges Welken.