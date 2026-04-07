Mehr als 1.700 Urlauber berichten von schweren Erkrankungen nach Reisen auf die Kapverden – nun wächst der Druck auf den Reiseveranstalter Tui. Anwälte sprechen von einem außergewöhnlichen Fall mit möglicherweise weitreichenden Folgen.
Mehr als 1.700 britische Urlauber haben sich einer Sammelklage gegen den Reiseveranstalter Tui angeschlossen, nachdem sie während ihres Aufenthalts auf den Kapverdischen Inseln erkrankt sind. Das berichten Anwälte der Kanzlei Irwin Mitchell gegenüber der BBC. Die Juristen vertreten zahlreiche Betroffene und sprechen von einem außergewöhnlich großen Fall.