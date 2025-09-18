Tüv-Report: Mehr als jedes fünfte Nutzfahrzeug fällt beim Tüv durch

Mehr als 3,8 Millionen Nutzfahrzeuge sind in Deutschland angemeldet. Das Durchschnittsalter ist in den vergangenen Jahren gestiegen - mit Folgen bei der Hauptuntersuchung.
Berlin - Die Laster fahren länger und werden anfälliger: Mehr als jedes fünfte Nutzfahrzeug ist zuletzt mit "erheblichen" oder sogar "gefährlichen" Mängeln bei der Tüv-Hauptuntersuchung durchgefallen. Das geht aus dem neuen Nutzfahrzeug-Report des Tüv-Verbands hervor. Die Mängelquote lag demnach zuletzt bei 20,4 Prozent - und damit 0,8 Prozentpunkte höher als im vorherigen Nutzfahrzeug-Report (2023). Der neue Report basiert auf 2,31 Millionen Hauptuntersuchungen in den Jahren 2023 und 2024.