Türkischer Islamverband: Ditib wünscht Christinnen und Christen frohe Ostern

Ditib wünscht Christen in Deutschland ein frohes Osterfest. Gemeinsame Glaubenswerte stärkten den interreligiösen Dialog zwischen Christen, Muslimen und Juden, so der Verband.











Der türkische Islamverband Ditib hat den Christinnen und Christen in Deutschland ein frohes Osterfest gewünscht. „Ostern ist ein Fest der Erneuerung, der Freude und des göttlichen Lichts. Es erinnert daran, dass auch nach Schmerz und Dunkelheit neues Leben erwächst - und dass Gottes Gnade größer ist als jede menschliche Verzweiflung“, erklärte der Ditib-Bundesverband am Donnerstag in Köln in seiner Osterbotschaft. In einer Welt voller Herausforderungen und Umbrüche erinnerten religiöse Feste an „die Hoffnung, die uns trägt - und die göttliche Nähe, die uns allen zugesagt ist“.