Türkische Serien im Trend: Reminder feiert Europapremiere

1 Hande Erçel und Barış Arduç beim Seriencamp Festival in Köln Foto: Disney+

Die türkischen Stars Hande Erçel und Barış Arduç präsentierten beim Seriencamp Festival in Köln ihre neue Serie "Reminder". Die achtteilige Liebesgeschichte startet am 18. Juni exklusiv auf Disney+ - und ist Teil des wachsenden Trends türkischer Serienexporte.











Link kopiert



Fast drei Millionen Menschen in Deutschland haben einen türkischen Migrationshintergrund - aber in der TV- und Filmlandschaft spielt ihre Kultur hierzulande nur eine geringe Rolle. Das möchte die neue Serie "Reminder" ändern. Beim Seriencamp Festival in Köln stellten die beiden türkischen Hauptdarsteller Hande Erçel und Barış Arduç die achtteilige Originalserie vor, die am 18. Juni auf Disney+ startet. Erzählt wird die Geschichte eines getrennten Paares, das durch eine mysteriöse Nachricht wieder zueinanderfindet.