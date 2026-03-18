Ditib hatte lange den Ruf, der verlängerte Arm von Präsident Erdoğan in Deutschland zu sein. Ihr Geschäftsführer redet nun über alte Anschuldigungen und den Wahlerfolg Özdemirs.

Seit Cem Özdemirs Wahlerfolg in Baden-Württemberg gratulieren dem selbsternannten anatolischen Schwaben Menschen aus den unterschiedlichen politischen Lagern. Insbesondere sein einzigartiger Erfolg als Sohn türkischer Gastarbeiter und gleichzeitig seine konservative Haltung zum Thema Migration scheinen Menschen mit Migrationshintergrund zu beschäftigen.

Nun hat sich auf Nachfrage unserer Redaktion mit Ditib auch die größte islamische Religionsgemeinschaft Deutschlands geäußert. Man hoffe für die Zukunft auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Özdemir. In der Vergangenheit war das Verhältnis zwischen dem Grünen-Politiker und Ditib problematisch. Özdemir hatte den Verband in der Vergangenheit wegen fehlender Integrationsbereitschaft kritisiert. Außerdem hat der Grünen-Politiker eine offen kritische Haltung zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Ditib wiederum hat eine historische Nähe zum türkischen Staat. Eine Nähe, die von der Spitze des Religionsverbands jedoch auf Nachfrage deutlich relativiert wird.

Ditib in Baden-Württemberg: 166 Moscheegemeinden

Fatih Şahan ist islamischer Theologe und Landesgeschäftsführer von Ditib Baden-Württemberg. Ditib hat in Deutschland 860 Moscheegemeinden, 166 davon sind in Baden-Württemberg. Über die genaue Mitgliederzahl macht Ditib keine Angaben.

„Ditib Baden-Württemberg ist eine nach deutschem Recht verfasste, eigenständige Religionsgemeinschaft. Wir handeln auf der Grundlage unserer eigenen Satzung, unserer eigenen Organe und im Rahmen der deutschen Rechtsordnung“, sagt Fatih Şahan. Die Entscheidungen über Gemeindearbeit, Bildungsangebote, Seelsorge und gesellschaftliches Engagement würden vor Ort getroffen – von Menschen, die in diesem Land lebten und arbeiteten.

Im Jahr 2025 war die Grundsteinlegung für die Ditib-Moschee in Stuttgart-Feuerbach. Foto: Ferdinando Iannone

Der Theologe betont zudem, dass sich die Religionsgemeinschaft vom Umgang in der deutschen Öffentlichkeit missverstanden sieht. „Die Fragen, die an uns gerichtet werden, folgen häufig einem Muster, welches unsere Arbeit auf die Dimensionen Herkunft, vermeintliche Abhängigkeit und außenpolitische Loyalität verengt. Die tatsächliche Leistung unserer Gemeinden – Seelsorge, Bildung, Jugendarbeit, Nachbarschaftshilfe, kommunale Zusammenarbeit, interreligiöser Dialog – findet in diesem Rahmen kaum Platz“, sagt er.

Ditib unter Druck: Vorwürfe der Abhängigkeit von Diyanet

Gleichzeitig wird Ditib immer wieder mit sehr ernsten Vorwürfen konfrontiert. Beispielsweise wird der Gemeinschaft nach wie vor vorgeworfen, der türkischen Religionsbehörde mit dem Namen Diyanet untergeordnet zu sein. Diese ist unter dem türkischen Präsidenten zu einem seiner wichtigsten Organe geworden, um Einfluss auf die türkischen Gläubigen auszuüben.

Der Name findet sich auch in dem offiziellen Akronym des deutschen Vereinsnamens wieder. Ditib wird zwar als Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion übersetzet, der türkische Name ist jedoch „Diyanet İşleri Türk İslam Birliği“.

Laut eigenen Angaben ist Ditib der türkischen Behörde nicht unterstellt. Der Name Diyanet bedeute wörtlich gelebte religiöse Praxis. Diese erfolge laut Şahan „unabhängig von staatlichen Strukturen“. Auch die „Diyanet İşleri Başkanlığı“ in der Türkei habe wie Ditib in Deutschland die Aufgabe, den muslimischen Glauben in dem Land zu verwalten. „Es bedeutet nicht, dass jede Organisation, die den Begriff Diyanet in ihrem Namen trägt, dieser Einrichtung unterstellt wäre“, sagt er weiter. Dennoch gibt es eine offensichtliche Nähe, die in Deutschland mit größter Skepsis betrachtet wird und dem Religionsverband den Ruf eingebracht hat, Befehle des türkischen Präsidenten auf deutschem Boden auszuführen.

„Gleicher Maßstab für islamische Religionsgemeinschaften“

„Dass Ditib historisch einen Bezug zum Präsidium für Religionsangelegenheiten hat, ist weder ein Geheimnis noch ein Makel“, sagt Şahan weiter. „Die orthodoxen Kirchen stehen in Verbindung mit ihren jeweiligen Patriarchaten. Die jüdischen Gemeinden pflegen vielfältige Beziehungen zu Israel. Das wird ihnen jedoch selten öffentlich unterstellt“, sagt er. „Wir bitten darum, auch gegenüber islamischen Religionsgemeinschaften den gleichen Maßstab anzulegen“, sagt er weiter. Die Reduktion ihrer gesamten Arbeit auf eine vermeintliche Abhängigkeitsfrage würde der Arbeit von Ditib nicht gerecht werden, die diese in Baden-Württemberg leiste.

In der Vergangenheit ging die Zusammenarbeit mit der Türkei jedoch über eine lose Verbindung hinaus. Beispielsweise soll Erdoğan insbesondere nach dem Putschversuch im Jahr 2016 Imame von Ditib in Deutschland als Agenten eingesetzt haben, um im Namen der türkischen Regierung seine politischen Gegner auszuspionieren. Im Jahr 2017 hatte die Generalbundesanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses wurden jedoch zwei Jahre später wieder eingestellt, obwohl die Anschuldigungen nie endgültig aus der Welt geräumt wurden.

Türkei unter Erdoğan: Autokratie und willkürliche Verhaftungen

Gleichzeitig ist die Türkei kein einfacher Partner. Das Land ist in den Erdoğan-Jahren zunehmend in eine Autokratie abgedriftet. Das Auswärtige Amt warnt davor, in das Land zu reisen, weil auch deutsche Staatsbürger teilweise willkürliche verhaftet werden. Unter dem weit gefassten Begriff der Terrorismusbekämpfung, würden teilweise willkürliche Verfolgung von den eigenen Bürgern stattfinden. Die Verbindung zu so einer Regierung und eine unkritische Haltung ist daher nach wie vor höchst problematisch.

Zumal Experten auch im zurückliegenden Wahlkampf in Baden-Württemberg wiederholt darauf hingewiesen haben, dass die türkische Regierung versucht habe, Einfluss auf den Ausgang der Wahl zu nehmen. Beispielsweise haben Vertreter der Regierung dazu aufgerufen, keine „Feinde der Türkei zu wählen“. Zu den Anfeindungen, die vom türkischen Präsidenten gegen Cem Özdemir ausgegangen waren, sagt der Ditib-Geschäftsführer, dass Ditib sich grundsätzlich nicht zu Stellungnahmen ausländischer Regierungen zu deutscher Politik äußern würden. „Die wiederholte Erwartung, dass sich eine islamische Religionsgemeinschaft in Deutschland zu Äußerungen des türkischen Präsidenten positionieren müsse, setzt eine Verbindung voraus, die wir in dieser Form zurückweisen. Wir sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und sprechen als solche“, sagt er weiter.

„Ein Zeichen für Offenheit und Reife der Demokratie“

Nach dem Wahlerfolg Özdemirs erhofft er sich jedoch eine gute Zusammenarbeit. „Wir gratulieren Herrn Cem Özdemir aufrichtig zu seinem Wahlerfolg“, sagt er. Dass ein Sohn der Gastarbeitergeneration das höchste Regierungsamt des Bundeslandes übernehmen könne, sei ein Zeichen für die Offenheit und Reife der Demokratie. „Für uns als islamische Religionsgemeinschaft ist dieses Zeichen auch eine Bestätigung dafür, dass die Lebensleistung jener Generation, die unter oft schwierigen Bedingungen Fundamente gelegt hat, zunehmend sichtbar und anerkannt wird“, sagt Şahan weiter.

Man müsse auch festhalten, dass Özdemir nicht als Vertreter der Muslime oder des Islam gewählt worden sei. „Wir halten es für wichtig, die Kategorien Herkunft und Religionszugehörigkeit nicht zu vermischen“, sagt Şahan weiter. Muslimisches Leben in Baden-Württemberg werde nicht durch einzelne politische Persönlichkeiten repräsentiert. „Unsere Erwartung an jede Landesregierung – unabhängig von der Herkunft des Ministerpräsidenten – ist, dass islamische Religionsgemeinschaften als gleichberechtigte Partner wahrgenommen werden“, sagt er.