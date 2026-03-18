Ditib hatte lange den Ruf, der verlängerte Arm von Präsident Erdoğan in Deutschland zu sein. Ihr Geschäftsführer redet nun über alte Anschuldigungen und den Wahlerfolg Özdemirs.
Seit Cem Özdemirs Wahlerfolg in Baden-Württemberg gratulieren dem selbsternannten anatolischen Schwaben Menschen aus den unterschiedlichen politischen Lagern. Insbesondere sein einzigartiger Erfolg als Sohn türkischer Gastarbeiter und gleichzeitig seine konservative Haltung zum Thema Migration scheinen Menschen mit Migrationshintergrund zu beschäftigen.