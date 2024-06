1 Sicherheitskreise bestätigen personelle Verflechtungen zwischen dem Migrantenverein Integra und den Grauen Wölfen in Filderstadt. Foto: picture alliance/dpa/Peter Kneffel

Kurz vor den Kommunalwahlen stockt in Filderstadt die Aufarbeitung der Affäre um die Verbindungen zu den Grauen Wölfen. Doch es gibt weitere Vorwürfe von Migranten.











„Klar sind die Grauen Wölfe bei Integra Filder aktiv“, sagt ein Filderstädter über den angesehenen Migrantenverein. „Das ist schon lange so.“ Integra und die Grauen Wölfe pflegten „sehr gute, freundschaftliche“ Kontakte, erzählt der Mann. Auch zum türkischen Konsulat in Stuttgart existierten Verbindungen. Das gemeinsame Ziel, so der Mann: „Es geht darum, bei türkischstämmigen Mitbürgern die nationale Identität und den Glauben beizubehalten.“ Sein Ziel ist das nicht: Er ist Alevit, zählt zu einer in der Türkei diskriminierten Minderheit, und schon seit Anfang der 90er Jahre in der Integrationsarbeit engagiert.