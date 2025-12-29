Türkische Polizei stürmt IS-Haus: Schüsse und „Allahu-akbar“-Rufe

Neun Tote gab es bei Gefechten zwischen Polizei und IS-Kämpfern nahe Istanbul. Hat die türkische Polizei in der Nacht zum Montag einen Neujahrsanschlag vereitelt?
Im Morgengrauen peitschten Schüsse durch die Sehergasse in der Stadt Yalova bei Istanbul. „Allahu-akbar“-Rufe waren zu hören, dann weitere Salven aus automatischen Waffen. Die türkische Polizei umstellte in der Nacht zum Montag ein Haus in der Gasse, um ein Versteck von Kämpfern des Islamischen Staates auszuheben. Nachdem die Dschihadisten auf die Beamten schossen, entwickelte sich ein stundenlanges Feuergefecht, das Anwohner per Handy filmten. Als das Gefecht am Vormittag endete, waren sechs Extremisten und drei Polizisten tot. Möglicherweise hat der Einsatz einen IS-Anschlag auf Neujahrsfeiern in Istanbul vereitelt.