Türkische Kulturtage: Umstrittener Lobbyist im Orga-Team von Eko-Fresh-Konzert in Stuttgart

Tausende türkischstämmige Menschen kamen am Sonntag auf dem Schlossplatz zusammen. Einer der Organisatoren gehört zu einem Verein, den der Verfassungsschutz auf dem Schirm hat.
Rapper Eko Fresh steht auf dem Stuttgarter Schlossplatz auf der Bühne und gibt vor tausenden Menschen seine Klassiker zum Besten. Im Publikum sind viele Familien, es wehen türkische Fahnen. Er redet auch auf Türkisch zum Publikum und hält eine kurze motivierende Ansprache für migrantische Familien. Im Hintergrund hängt ein Banner mit dem Konterfei des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk.