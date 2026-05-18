Türkische Hochzeit in Stuttgart: Platzverweise für Autokorsofahrer auf Heilbronner Straße

Ein türkischer Hochzeitskorso hatte am Wochenende ein Verkehrschaos in Stuttgart-Nord ausgelöst. Die Polizei sucht immer noch nach Zeugen.
Noch immer sucht die Polizei nach Zeugen, die am Samstagnachmittag im Stuttgarter Norden unterwegs waren und etwas mitbekommen haben von dem Autokorso einer türkischen Hochzeitsgesellschaft. Einige Personen dürften auch erheblich darunter gelitten haben, denn der Korso hat den Verkehr auf der Heilbronner Straße zeitweise bis zum Stillstand ausgebremst, zudem kam es zu erheblichem Stau. Laut einer Polizeisprecherin hätten allein die „polizeilichen Maßnahmen“ zwischen 30 und 40 Minuten gedauert.