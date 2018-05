Türkische Hochzeit in Esslingen Gast ballert vor Gaststätte in die Luft

Von red/bb 13. Mai 2018 - 13:36 Uhr

Ein 21-Jähriger soll in Esslingen mit einer Schreckschusspistole (Symbolfoto) mehrmals in die Luft gefeuert haben. Foto: dpa-Zentralbild

Im Rahmen einer türkischen Hochzeitsgesellschaft ist es in Esslingen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Einer der Gäste soll vor einer Gaststätte mit einer Schreckschusswaffe mehrmals in die Luft geschossen haben.

Esslingen - Am Samstagnachmittag ist die Polizei zu einer Gaststätte in der Hauptstraße im Esslinger Ortsteil Zell gerufen worden. Dort sollen mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert worden sein.

Wie die Polizei berichtet, hatte eine türkische Hochzeitsgesellschaft in der Gaststätte gefeiert. Als die Polizei gegen 17 Uhr dort eintraf, waren die Feiernden allerdings schon weitergezogen. Die Beamten fanden allerdings 12 leere Patronenhülsen vor dem Lokal.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde das Brautpaar ausfindig gemacht und kontrolliert. In Reichenbach an der Fils traf die Polizei dann auf die Hochzeitsgäste und kontrollierte aus diese. Bei der Durchsuchung der Autos wurde dann eine Schreckschusswaffe gefunden. Offensichtlich gehörte sie einem 21-Jährigen, der in seiner Hosentasche auch die dazugehörende Munition bei sich hatte.

Die Polizei nahm die Schusswaffe mit. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.