Türken-Hass als Motiv?: Prozess gegen Messerstecher vom Schlossplatz beginnt

1 Die Polizei sucht in der Menge mit Taschenlampen nach Tatbeteiligten. Foto: Christine Bilger

Ein Messerangriff auf türkische Fans hat im Juni einen Schatten auf die Fußball-EM in Stuttgart geworfen. Noch vor Weihnachten beginnt am Landgericht das Verfahren gegen den Tatverdächtigen. Es gibt viele offene Fragen.











Was bewegt einen Menschen dazu, sich mit einem Messer bewaffnet in eine Menge Fußballfans zu stellen und scheinbar wahllos zuzustechen? Diese Frage stellt sich seit einem Tag Ende Juni in Stuttgart. Da schauen sich Tausende in der Fanzone auf dem Schlossplatz das Vorrundenspiel zwischen der Türkei und Tschechien bei der Fußball-EM an. Am Ende gibt es einen großen Polizeieinsatz, mehrere Menschen sind verletzt, einer davon lebensgefährlich.