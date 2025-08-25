Türkei-Zypern-Konflikt: Rüstungswettlauf im Mittelmeer

Der türkische Präsident will mehr Soldaten nach Nordzypern schicken. Hintergrund sind die wachsenden Spannungen seines Landes mit Israel.
Die Türkei plant offenbar eine massive Verstärkung ihrer Militärpräsenz im türkisch besetzten Nordzypern. Das berichtete TRT Haber, der Nachrichtenkanal der staatlichen türkischen Sendeanstalt TRT. Der Sender gilt als Sprachrohr der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Dem Bericht zufolge soll die Zahl der Soldaten auf mehr als 100 000 erhöht werden. Das wäre fast das Dreifache des derzeit in Nordzypern stationierten Kontingents. Auch andere türkische Medien berichteten über die Pläne.