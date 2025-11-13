Türkei: Zwei Kinder aus Deutschland sterben in Istanbul an Lebensmittelvergiftung

1 Für die Kinder kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: IMAGO/ITAR-TASS/IMAGO/Alexander Ryumin

Zwei Kinder einer Familie aus Deutschland, die sich in der Türkei im Urlaub aufhielt, sind an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Die Eltern befinden sich auf der Intensivstation.











Link kopiert



Zwei Kinder einer in Deutschland lebenden Familie sind laut einem Fernsehbericht im Türkei-Urlaub an einer mutmaßlichen Lebensmittelvergiftung gestorben. Die beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren starben in Istanbul im Krankenhaus, wie das türkische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Ihre Eltern wurden demnach weiter auf der Intensivstation behandelt. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet, erklärte ein Ministeriumsvertreter im Onlinedienst X.