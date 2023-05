1 Cem Özdemir ist vom Wahlergebnis in der Türkei enttäuscht. Foto: dpa/Britta Pedersen

Grünen-Politiker Cem Özdemir ist enttäuscht vom vorläufigen Wahlergebnis in der Türkei. Das sagte er am Montagmorgen im Bayerischen Rundfunk.









Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) blickt ernüchtert auf das vorläufige Wahlergebnis in der Türkei. Selbst wenn Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu in der nun wahrscheinlichen Stichwahl gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gewinnen sollte, werde „er ein zutiefst gespaltenes Land vorfinden“, sagte Özdemir im Bayerischen Rundfunk am Montag. Die gleichzeitig stattfindende Parlamentswahl habe die Nationalversammlung so konservativ gemacht wie noch nie.