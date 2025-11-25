Türkei: Wettskandal – Verein fehlen 17 gesperrte Spieler

1 Der Skandal erschüttert die Türkei. Foto: Francisco Seco/AP/dpa/Francisco Seco

Der Wettskandal wirbelt den türkischen Fußball durcheinander. Hunderte Spieler sind gesperrt – ein Verein steht nun fast ohne Mannschaft da.











Wegen des Wettskandals im türkischen Fußball gehen dem Viertligisten Agri Spor die Spieler aus. Der Verein trainiere zurzeit mit lediglich sieben Spielern, weil 17 wegen des Wettskandals gesperrt seien, sagte der Vizepräsident des Clubs, Tekin Yusan, der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge. „Zurzeit ist der Kader des Managements und Trainer größer als der Spieler“, sagte er.