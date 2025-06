Türkei: Urlaubsort Marmaris von Erdbeben der Stärke 5,8 erschüttert – 14-Jährige stirbt

1 Marmaris ist bei Urlaubern ein beliebtes Reiseziel. (Archivfoto) Foto: IMAGO/Wirestock/ via imago-images.de

Ein Erdbeben erschüttert am Dienstagmorgen die Stadt Marmaris in der Türkei. Eine 14-Jährige stirbt in Folge einer Panikattacke.











AnkaraDer Urlaubsort Marmaris im Südwesten der Türkei ist am Dienstagmorgen von einem Erdbeben der Stärke 5,8 erschüttert worden. Wie der türkische Innenminister Ali Yerlikaya im Onlinedienst X mitteilte, lagen zunächst keine Berichte über Schäden an Wohngebäuden vor. In dem Ferienort Fethiye sei jedoch eine 14-Jährige nach einer Panikattacke infolge des Bebens gestorben.