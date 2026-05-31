Türkei und Stuttgarter Oper: Das kontroverse Erbe von Mustafa Kemal Atatürk

Bevor der Inhalt einer geplanten Stuttgarter Oper über den türkischen Staatsgründer bekannt ist, hagelt es schon Kritik. Was an Atatürk kritisiert wird.
Um einen Eindruck davon zu erhalten, welchen Stellenwert Mustafa Kemal Atatürk in der türkischen Gesellschaft noch immer hat, muss man am 10. November um 9.05 an einen belebten Ort gehen. Um genau diese Uhrzeit steht jedes Jahr der Verkehr still, die Menschen steigen aus ihren Fahrzeugen, Sirenen erklingen, die Türken bleiben auf Gehwegen stehen. Im Dolmabahce-Palast in Istanbul bilden sich vor dem Zimmer, in dem Atatürk 1938 gestorben ist, lange Schlangen von Menschen, die Blumen auf dessen Totenbett ablegen wollen. Sie alle gedenken in einer Schweigeminute des Todeszeitpunktes des Mannes, dem man einst den Beinamen „Vater der Türken“ gegeben hatte.