CHP: Gericht ordnet Absetzung des türkischen Oppositionschefs an

Die größte Oppositionspartei CHP steht seit langem unter Druck. Gleichzeitig schwelen parteiintern Machtkämpfe. Nun entscheidet ein Gericht: Die Parteiführung wird abgesetzt.
Ankara - Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara hat die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özgür Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Zugleich wurde demnach angeordnet, dass der ehemalige Parteichef Kemal Kilicdaroglu und die damalige Parteispitze unter ihm die CHP vorläufig führen.