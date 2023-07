Sieg an der Heimatfront

Eitel Sonnenschein – Recep Tayyip Erdogan mit Joe Biden und Boris Johnson auf dem Nato-Gipfel.

Die Türkei stimmt der Nato-Erweiterung zu . Es war ein dreckiges Spiel um Wählerstimmen, kommentiert der Korrespondent Gerd Höhler.









Manche fürchteten schon ein monatelanges Tauziehen. Aber als sich am Dienstag vor dem Beginn des Nato-Gipfels in Madrid Generalsekretär Jens Stoltenberg mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und den Staats- und Regierungschefs aus Finnland und Schweden an einen Tisch setzte, war man sich nach nicht einmal vier Stunden handelseinig: Die Türkei gibt ihre Blockade bei der Norderweiterung des Bündnisses auf.