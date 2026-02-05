Türkei: Neue Anklage gegen Erdogans Widersacher Imamoglu

Die Staatsanwaltschaft wirft Istanbuls Ex-Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu und drei weiteren Angeklagten „politische Spionage“ vor.
Er gilt als gefährlichster Herausforderer des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan bei einer künftigen Präsidentenwahl: der frühere Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu. Seit fast einem Jahr sitzt der Oppositionspolitiker in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem die Führung einer kriminellen Vereinigung, Bestechung, Unterschlagung, Geldwäsche und Erpressung vor. Diese Woche hat die Justiz eine weitere Anklage gegen Imamoglu erhoben – diesmal wegen angeblicher „Spionage“.