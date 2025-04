Türkei: Nachbeben schrecken Menschen in Istanbul auf

Nachbeben schrecken Menschen in Istanbul auf

1 In Istanbul bebt die Erde weiter. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Seit dem starken Beben am Mittwoch bebt die Erde in Istanbul immer wieder. Ein weiteres Mal wurden die Menschen in der Nacht aufgeschreckt.











Link kopiert



Istanbul - Auch zwei Tage nach dem starken Istanbuler Beben kommt die Erde in der Metropole nicht zur Ruhe. Am frühen Morgen ereigneten sich an einer vor der Stadt gelegenen Plattengrenze weitere Beben mit einer Stärke von bis zu 4,5, wie der Katastrophendienst Afad mitteilte. Menschen verbrachten erneut die Nacht im Freien - aus Sorge vor einem weiteren, heftigeren Beben, wie verschiedene türkische Medien berichteten.