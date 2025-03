Türkei: Massenproteste gegen Inhaftierung von Erdogan-Rivalen Imamoglu

5 Bei Demonstrationen in der Türkei zogen Hunderttausende durch die Straßen. Die Polizei setzte Gewalt gegen die Demonstranten ein. Foto: dpa/Francisco Seco

Ekrem Imamoglu ist als Istanbuls Bürgermeister vorübergehend abgesetzt worden. Viele Menschen sind empört und protestieren auf den Straßen. Die Stimmung im Land heizt sich weiter auf.











Nach der Inhaftierung und vorübergehenden Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu weiten sich die Proteste in der Türkei aus. In mehreren Städten des Landes zogen Hunderttausende durch die Straßen, unter anderem - trotz Demonstrationsverbots - auch in Istanbul und Ankara. Die Polizei setzte Berichten zufolge am späten Abend Wasserwerfer und Tränengas gegen die Demonstrierenden ein. Imamoglus Partei CHP wählte ihn kurz zuvor trotz Inhaftierung zum Präsidentschaftskandidaten.