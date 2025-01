Türkei: Gorillababy an Istanbuler Flughafen aufgegriffen

1 Das Gorillababy wurde am Istanbuler Flughafen sichergestellt. Foto: dpa/Khalil Hamra

Am Istanbuler Flughafen macht der Zoll einen ungewöhnlichen Fund. Ein Gorillababy sollte offenbar illegal nach Bangkok transportiert werden. Nun wird der Affe in der Türkei wieder aufgepäppelt.











In der Türkei sorgt ein am Istanbuler Flughafen aufgefundenes Gorillababy für viel Aufmerksamkeit. Der kleine Affe wurde Ende November in einer Käfigbox aufgefunden und wird nun in einem Istanbuler Zoo wieder aufgepäppelt, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Offenbar sollte er illegal von Nigeria nach Thailand verfrachtet werden.