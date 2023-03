1 Stefan Kuntz trainiert die türkische Auswahl. Foto: IMAGO/Seskim Photo

Im EM-Qualifikationsspiel der von ihm betreuten türkischen Fußball-Nationalmannschaft gegen den WM-Dritten Kroatien würde Stefan Kuntz 24 Jahre nach seinem Rücktritt gerne in seine alte Rolle zurückkehren. „Unser Gegner gehört zu den besten Mannschaften der Welt. Am liebsten würde ich selbst auf dem Platz stehen“, sagte Kuntz im Rahmen einer Medienrunde vor dem Spiel am Dienstag in Bursa.

Nach dem 2:1 der Türkei am vergangenen Samstag in Armenien ist Kuntz die Außenseiterrolle gegen Kroatien durchaus recht. „Wir dürfen nach Kroatiens 1:1 gegen Wales nicht denken, dass es leicht werden kann. Alle kroatischen Spieler haben eine enorm hohe individuelle Qualität, dadurch sind wir nicht der Favorit, aber wir wollen an den Spielen gegen die besten Mannschaften weiter wachsen“, sagte der 60-Jährige.

„Es haben die Basics gefehlt“

Der frühere Europameister fordert von seinen Spielern allerdings eine Steigerung. „Wir haben in Armenien am Anfang nicht die richtige Einstellung gehabt, es haben die Basics gefehlt“, sagte Kuntz und wies die Kritik türkischer Medien an seiner Taktik mit einer Dreierkette zurück: „Die Basics haben nichts mit der taktischen Einstellung zu tun. Wenn wir Zweikämpfe verlieren, nicht wach und nicht laufbereit genug sind, ist es egal, mit welcher taktischen Ausrichtung man spielt.“

Die EM-Qualifikation ist für den ehemaligen Coach der deutschen U21-Mannschaft die zweite Chance auf die Teilnahme an einem großen Turnier. In der Ausscheidung für die WM-Endrunde 2022 in Katar war Kuntz mit der türkischen Auswahl in den Play-offs am früheren Europameister Portugal gescheitert.

Außer gegen Kroatien und Armenien spielt die Türkei in der Gruppe D auch gegen Wales und Lettland. Die beiden besten Mannschaften der Gruppe lösen das Ticket zur EM 2024 in Deutschland.