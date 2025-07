Türkei: Erdbeben vor Bursa erschüttert auch Istanbul

1 Das Erdbeben ist auch in Istanbul zu spüren. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

In der Türkei erschüttert am Mittag ein Erdbeben der Stärke 4,4 Städte rund um das Marmarameer. Das Beben ist auch in Istanbul zu spüren und schürt Sorge vor einem Folgebeben.











Link kopiert



Ein Erdbeben in der Nähe der türkischen Stadt Bursa hat auch die Metropole Istanbul erschüttert. Das Beben hatte laut der Erdbebenwarte Kandilli eine Stärke von 4,4. Das Beben war in asiatischen und europäischen Teilen der 16-Millionen-Einwohner-Stadt deutlich zu spüren. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. In der nahe des Epizentrums gelegenen Stadt Gemlik brach laut dem Sender Habertürk Panik aus.