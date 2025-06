Türkei: Einsatzkräfte bekämpfen Großbrände in Izmir

Foto: Murat Kocabas/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

An der türkischen Westküste sind mehrere Feuer ausgebrochen. Seit Stunden versuchen Einsatzkräfte sie zu löschen. Doch der Wind facht die Feuer immer wieder an.

Izmir - In der türkischen Provinz Izmir kämpfen Einsatzkräfte gegen sich mit starken Winden ausbreitende Brände. Rettungsteams hätten die ganze Nacht versucht, die Feuer unter Kontrolle zu bekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. 21 Menschen wurden im Krankenhaus behandelt und mittlerweile wieder entlassen, sagte Landwirtschaftsminister Ibrahim Yumakli.

Die Feuer in Izmir wüten demnach auf einer Länge von etwa 12 Kilometern. Die Brandursache sei noch unklar. Mehrere Dörfer und Viertel wurden vorsorglich evakuiert.

Einer der Brände zwischen den Gemeinden Menderes und Seferihisar sei in einem Waldstück ausgebrochen, ein anderer in der Gemeinde Gaziemir auf einer Müllhalde. Laut TRT verbrannten mehrere Autos in den Feuern.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministers seien vier Flugzeuge und 14 Hubschrauber zur Brandbekämpfung im Einsatz. Der Flughafen in Izmir hatte vorübergehend Flüge ausgesetzt, der Betrieb wurde mittlerweile aber wieder regulär aufgenommen, so Anadolu.